Кросби - о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ: Это производит впечатление - Советский спорт
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24 февраля 2020 10:08ХоккейНечаев Юрий

Кросби - о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ: Это производит впечатление

Капитан «Вашингтона» забил юбилейный гол в ворота «Нью-Джерси».

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби поздравил Алекасандра Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ.

«Это производит впечатление. По-моему, свой 500-й гол он забил нам. Он творит невероятные вещи», - цитирует канадца официальный сайт лиги.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».

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