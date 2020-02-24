Главный тренер «Далласа»: Худобин сражается с каждым броском и каждую минуту на льду

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс высоко оценил игру российского вратаря своей команды Антона Худобина.
«Худобин провел еще один надежный матч. Именно это получаешь всегда, когда он в воротах. Он сражается с каждым броском и каждую минуту на льду. Очень многие команды в лиге хотели бы иметь такой дуэт вратарей. Нам очень повезло», - приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.
Напомним, матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» – «Чикаго» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Худобин отразил 31 бросок по своим воротам из 33 и был признан первой звездой матча.
После этой встречи «Старз» занимают третье место в таблице «Запада», набрав 78 очков. 26 февраля «Даллас» сыграет в гостях против «Каролины».
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