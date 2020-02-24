«Каролина» выпустила в продажу футболки с фамилией водителя ледозаливочной машины Сотрудник стадиона помог «Харрикейнз» одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» выпустила в продажу футболки с фамилией Дэвида Эйрса - водителя ледозаливочной машины на арене в Торонто.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, только за воскресенье было продано более 3200 штук.

Hurricanes legend Dave Ayres



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Напомним, вчера в матче против «Торонто» (6:3) травмы получили оба голкипера «Каролины», и место в воротах «Харрикейнз» пришлось занять так называемому чрезвычайному вратарю, которым в этом матче был местный сотрудник арены - 42-летний Дэвид Эйрс. Он появился на площадке при счете 3:1 в пользу «Каролины», пропустил две шайбы и отразил восемь бросков. Ранее Эйрс никогда не играл ни в одной профессиональной лиге. В его активе всего восемь матчей в высшей лиге провинции Онтарио.

Эйрс был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.