Овечкин - о победе «Вашингтона» над «Питтсбургом»: Мы знали, что выиграем, если не будем паниковать Капитан «Кэпиталз» результативными действиями не отметился.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Питтсбург».

«Мы сохраняли спокойствие. Мы знали, что играем в крепкий хоккей. Да, они забили два быстрых гола во втором периоде, но нам просто надо было не паниковать. Мы знали, что если будем играть так же, то добьемся результата», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, вчера «Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

«Вашингтон», прервав серию из четырех поражений подряд, занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Кэпиталз» 82 очка после 62 игр. «Питтсбург» находится на четвертой строчке, потерпев третье поражение подряд (80 очков после 61 встречи).

26 февраля «Кэпиталз» примут «Виннипег», а «Пингвинз» 27 февраля сыграют в гостях с «Лос-Анджелесом».