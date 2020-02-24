Овечкин - о победе «Вашингтона» над «Питтсбургом»: Мы знали, что выиграем, если не будем паниковать

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Питтсбург».
«Мы сохраняли спокойствие. Мы знали, что играем в крепкий хоккей. Да, они забили два быстрых гола во втором периоде, но нам просто надо было не паниковать. Мы знали, что если будем играть так же, то добьемся результата», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, вчера «Вашингтон» одержал домашнюю победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.
«Вашингтон», прервав серию из четырех поражений подряд, занимает третье место в таблице Западной конференции. У «Кэпиталз» 82 очка после 62 игр. «Питтсбург» находится на четвертой строчке, потерпев третье поражение подряд (80 очков после 61 встречи).
26 февраля «Кэпиталз» примут «Виннипег», а «Пингвинз» 27 февраля сыграют в гостях с «Лос-Анджелесом».
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