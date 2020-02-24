«Нефтехимик» в овертайме взял верх над «Амуром», который потерял шансы на плей-офф Хабаровчане потерпели третье поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» - «Нефтехимик» завершился поражением хозяев в овертайме со счетом 2:3 (0:1, 0:0, 2:1).

В составе победителей отличились Зак Митчелл, Евгений Рясенский и Мэтт Уайт, реализовавший буллит в овертайме.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Михал Йордан и Кирилла Рассказов.

Напомним, вчера в матче этих же команд нижнекамцы разгромили соперника со счетом 8:0.

«Нефтехимик» набрал 62 очка и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. У хабаровчан стало 60 очков, команда занимает десятую строчку и потеряла шансы на попадание в плей-офф.

26 февраля «Нефтехимик» сыграет в гостях против «Адмирала», а «Амур» на своем льду примет «Барыс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Йордан, 48. Рассказов, 51 — Митчелл, 7. Рясенский, 57. Уайт (буллит), 61.