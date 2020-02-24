«Барыс» в гостях обыграл «Адмирал» Клуб из Нур-Султана одержал пять побед в последних шести матчах.

«Адмирал» на своем льду уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3 (0:3, 1:0, 0:0).

Все свои шайбы гости забросили уже в первом периоде. Отличились Валерий Орехов, Павел Акользин и Егор Петухов.

Во втором игровом отрезке гол престижа забил Константин Глазачев.

«Барыс» набрал 84 очка и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» - 11-й (56).

Обе команды завершат регулярный чемпионат КХЛ 26 февраля. «Барыс» сыграет в гостях против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Нефтехимик».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Голы: Глазачев, 37 — Орехов, 5. Акользин, 7. Петухов, 7.