«Барыс» в гостях обыграл «Адмирал» - Советский спорт
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24 февраля 2020 12:28ХоккейНечаев Юрий

«Барыс» в гостях обыграл «Адмирал»

Клуб из Нур-Султана одержал пять побед в последних шести матчах.

«Адмирал» на своем льду уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3 (0:3, 1:0, 0:0).

Все свои шайбы гости забросили уже в первом периоде. Отличились Валерий Орехов, Павел Акользин и Егор Петухов.

Во втором игровом отрезке гол престижа забил Константин Глазачев.

«Барыс» набрал 84 очка и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» - 11-й (56).

Обе команды завершат регулярный чемпионат КХЛ 26 февраля. «Барыс» сыграет в гостях против «Амура», а «Адмирал» на своем льду примет «Нефтехимик».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
Голы: Глазачев, 37 — Орехов, 5. Акользин, 7. Петухов, 7.

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