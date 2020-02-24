Хоккеисты «Куньлуня» и «Динамо» сыграют с нашивками в честь борцов с коронавирусом (фото)

В эти минуты в Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» - «Динамо» (Рига).
Хоккеисты обеих команд вышли на игру с нашивками и наклейками, посвященными борцам с коронавирусом.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту общее число инфицированных в Китае превысило 77 тысяч. Количество летальных исходов оставило почти 2,6 тысяч человек
За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию.
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