Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года (фото) - Советский спорт
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24 февраля 2020 14:06ХоккейНечаев Юрий

Ежик Спайки стал талисманом чемпионата мира 2021 года (фото)

Турнир пройдет в Белоруссии и Латвии.

Организаторы чемпионата мира по хоккею 2021 года представили талисман турнира.

Им стал Ежик Спайки, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии.

спайки

По итогам суммирования баллов конкурсной комиссии, первое место завоевал Енот Гуляка. Еж стал вторым.

Поскольку еж - один из наиболее популярных персонажей в мифологии Белоруссии и Латвии, было принято решение скомпилировать обе идеи. Результат этой доработки - Ежик Спайки - и был представлен в качестве официального талисмана Чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Напомним, турнир пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая 2021 года.

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