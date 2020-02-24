В Тольятти матч детских команд завершился массовой дракой (видео) В Тольятти завершился этап Кубка Федерации среди 11-летних хоккеистов.

В турнире принимали участие команды из Нефтекамска, Оренбурга и Тольятти.

Как сообщает портал TLTgorod, во время игры между местными командами «Лада» и «Волгарь» на льду началась массовая драка, к которой в результате подключились все запасные игроки, включая вратарей.

Драка 11-летних хоккеистов на турнире в Тольятти pic.twitter.com/GrvhGPqU0o — Ivan Shitik (@Damassk) February 24, 2020

На протяжении несколько минут разнять хоккеистов не могли ни арбитры, ни тренеры.