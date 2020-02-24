«Это был нелегкий путь. Кровь, пот и работа». Овечкин - о 700 шайбах в НХЛ Россиянин забил юбилейный гол в ворота «Нью-Джерси».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, за счет чего чего смог забросить такое количество шайб в НХЛ.

«Быть кумиром - это хорошо. У меня самого были кумиры. Это хорошо, если родители и тренеры ставят кому-то меня в пример. У меня был нелегкий путь, здесь не бывает иначе. Пот, кровь и работа. Как я поменялся за последние годы? Наверное, тут лучше жену спросить. Мне кажется, я остался тем же, кем и был», - рассказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.

«Кэпиталз» занимают третье место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».