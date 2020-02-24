Рижское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и не пустило китайский клуб в плей-офф В КХЛ подходит к концу регулярный чемпионат.

«Куньлунь» проиграл рижскому «Динамо» со счетом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) в своем заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Во втором периоде рижане дважды огорчили соперника усилиями Картера Эштона и Лауриса Дарзиньша. В заключительном игровом отрезке Девант Смит-Пелли сократил отставание до минимума, но добиться большего хоккеистам «Куньлуня» не удалось.

Китайский клуб завершил свое выступление в регулярном чемпионате КХЛ. В 62 проведенных матчах команда набрала 60 очков и не смогла попасть в плей-офф. Таким образом, последней командой, гарантировавшей себе участие в матчах на вылет, стал нижнекамский «Нефтехимик».

«Динамо» набрало 41 очко и занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Западной конференции. Рижане завершат регулярный чемпионат 26 февраля гостевым матчем против «Сибири».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Динамо» (Рига) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Смит-Пелли, 53 — Эштон, 29 (бол.). Дарзиньш, 31.