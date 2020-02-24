Определились все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ - Советский спорт
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24 февраля 2020 15:23ХоккейНечаев Юрий

Определились все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

В КХЛ подходит к концу регулярный чемпионат.

После поражения «Куньлуня» от рижского «Динамо» (1:2) определились все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции.

В матчах на вылет примут участие «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Нефтехимик».

Некоторые команды еще могут изменить свое положение в турнирной таблице, поэтому окончательная сетка плей-офф будет сформирована позднее, однако две пары уже известны на данный момент. Казанский «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Автомобилист» из Екатеринбурга - с новосибирской «Сибирью».

Последние игры регулярного чемпионата КХЛ команды Восточной конференции проведут 27 февраля.

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