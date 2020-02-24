Илья Ковальчук: Я выбрал «Вашингтон», хотя у «Монреаля» были более заманчивые предложения Нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой переход в «Вашингтон».

– Генеральный менеджер Марк Бержевен спросил, в какую команду я хочу перейти. У «Монреаля» были более заманчивые предложения, но я выбрал «Вашингтон». Ценю, что Бержевен все сделал именно так. Мой выбор был «Вашингтоном» и «Бостоном»? Думаю, вы напутали команды, – отметил Ковальчук во время прощальной пресс-конференции в «Монреале».

Напомним, что сегодня «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».