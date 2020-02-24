«Мы очень тебя ждем». У Овечкина родится второй ребенок Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия на своей странице в Instagram сообщила о том, что пара ждет второго ребенка.

– Мы очень тебя ждем, – написала Овечкина. Пара уже воспитывает сына Сергея, который родился 18 августа 2018 года. Напомним, что 22 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола. «Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы очень тебя ждём 🥰🙌🏽 #овечкины #ovechkinfamily #ovijr #ovechkin #pregnancy #secondbaby Photo: @julia.chess Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 24 Фев 2020 в 11:13 PST