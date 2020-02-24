«Мы очень тебя ждем». У Овечкина родится второй ребенок - Советский спорт
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24 февраля 2020 23:12ХоккейКорегин Владислав

«Мы очень тебя ждем». У Овечкина родится второй ребенок

Жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия на своей странице в Instagram сообщила о том, что пара ждет второго ребенка.

– Мы очень тебя ждем, – написала Овечкина.

Пара уже воспитывает сына Сергея, который родился 18 августа 2018 года.

Напомним, что 22 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.

«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.

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Мы очень тебя ждём 🥰🙌🏽 #овечкины #ovechkinfamily #ovijr #ovechkin #pregnancy #secondbaby Photo: @julia.chess

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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