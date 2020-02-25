«Коламбус» обыграл «Оттаву», прервав свою серию из восьми поражений кряду

В основное время встречи в составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Ник Фолиньо (5-я и 33-я минуты) и Стефан Матто (50), у «Сенаторз» отличились Коннор Браун (11, 30) и Колин Уайт (50)
В овертайме победный бросок на свой счет записал Эмиль Бемстрем (65).
Отметим, что защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и нападающий «Оттавы» Артем Анисимов записали на свой счет по одной результативной передаче.
После этой игры «Коламбус» прервал свою серию из восьми поражений подряд, набрал 76 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Оттава», потерпевшая третье поражение подряд, располагается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Блю Джекетс» на выезде сыграют против «Миннесоты», а «Сенаторз» встретятся в гостях с «Нэшвиллом».
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