«Коламбус» обыграл «Оттаву», прервав свою серию из восьми поражений кряду Хоккеисты «Коламбуса» в овертайме одержали победу над «Оттавой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе «Блю Джекетс» заброшенными шайбами отметились Ник Фолиньо (5-я и 33-я минуты) и Стефан Матто (50), у «Сенаторз» отличились Коннор Браун (11, 30) и Колин Уайт (50)

В овертайме победный бросок на свой счет записал Эмиль Бемстрем (65).

Отметим, что защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и нападающий «Оттавы» Артем Анисимов записали на свой счет по одной результативной передаче.

После этой игры «Коламбус» прервал свою серию из восьми поражений подряд, набрал 76 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Оттава», потерпевшая третье поражение подряд, располагается на седьмом месте в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Блю Джекетс» на выезде сыграют против «Миннесоты», а «Сенаторз» встретятся в гостях с «Нэшвиллом».