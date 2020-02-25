«Рейнджерс» обменяли защитника Шея в «Каролину» «Рейнджерс» обменяли американского защитника Брэди Шея в «Каролину»

Как сообщает официальный сайт НХЛ, клуб из Нью-Йорка в качестве компенсации получил выбор в первом раунде драфта 2020 года.

- Шей - габаритный и надежный защитник. Он играет жестко, правильно и поможет нам в атаке, - прокомментировал обмен генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл

Добавим, что Шей выступал за «Рейнджерс» на протяжении пяти последних сезонов, в составе нью-йоркского клуба он набрал 112 очков (25+ 87) в 307 встречах.