«Нью-Джерси» подарил Овечкину сетку ворот, в которую он забил 700-й гол (видео) «Нью-Джерси» подарит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину сетку ворот, в которые он забил свою 700-ю шайбу.

«Некоторые моменты выходят за рамки отдельно взятой игры. Специальная доставка направилась к вам, «Кэпиталз», - говорится в сообщении пресс-службы «Дэвилз» к опубликованному в Twitter видео, на котором сотрудник клуба срезает сетку с ворот.

«Получил шайбу, получил клюшку, теперь получит сетку. Огромное спасибо, «Дэвилз», - прокомментировала видео пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, 22 февраля в матче с «Нью-Джерси» (2:3) Овечкин забросил свою 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ.