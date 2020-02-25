Дэн Мильштейн: Наместников очень доволен тем, что оказался в «Колорадо»

- Влад очень доволен тем, что оказался в «Колорадо». Это один из клубов, куда он хотел бы попасть. Там есть шанс завоевать Кубок Стэнли уже в этом сезоне. К тому же «Эвеланш» раньше думали о том, чтобы выменять Наместникова. Просто сейчас в дедлайн это получилось, - цитирует Мильштейна официальный сайт НХЛ.
Наместников набрал 25 (13+12) очков в 56 матчах за «Сенаторз» при коэффициенте полезности минус «-7».
Добавим, что в качестве компенсации «Оттава» получила право выбора в четвертом раунде драфта-2021.
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