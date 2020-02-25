Илья Ковальчук: Впервые с Овечкиным будем играть в одной команде Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от перехода из «Монреаля» в «Кэпиталз».

- Прошлым вечером я говорил с Овечкиным, мы оба были очень рады. Мы с ним впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность. Утром мне присылали сообщения Том Уилсон и другие ребята. Я постараюсь им помочь любым доступным способом, - цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.

Накануне «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого 36-летний российский форвард отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.