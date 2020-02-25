Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин был рад переходу Ковальчука, они хорошие друзья - Советский спорт
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25 февраля 2020 15:42ХоккейШарафудинов Виктор

Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин был рад переходу Ковальчука, они хорошие друзья

23 февраля «Кэпиталз» оформили трансфер 36-летнего российского нападающего из «Монреаля».

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан, рассказал о том, как капитан столичной команды Александр Овечкин воспринял переход Ильи Ковальчука.

«Овечкин был очень рад, – цитирует слова Маклеллана «Профиль». – Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе. О Ковальчуке было сказано так много хорошего в Монреале, что для нас не составило особого труда принять решение о его обмене».

Ковальчук стал пятым россиянином в «Вашингтоне», за который уже выступали Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. «Монреаль Канадиенс» в обмен на 36-летнего нападающего получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

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