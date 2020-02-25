«Сибирь» обыграла «Металлург», Шаров набрал три очка Встреча состоялась в Новосибирске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Металлург» завершился со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Форвард хозяев Александр Шаров в этой встрече набрал 3 очка, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи.

Именно Шаров и открыл счет в матче на 17-й минуте. Далее авторами голов стали Олег Пиганович (23-я) и Егор Миловзоров (32-я). На 43-й отличился защитник «Металлурга» Евгений Бирюков, но на 49-й Юусо Пуустинен забросил четвертую шайбу «Сибири».

Новосибирская команда занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 61 игре. У «Металлурга» после такого же количество встреч 65 очков, и магнитогорский клуб занимает 7-ю строчку.

Завтра 26 февраля «Сибирь» завершит регулярный чемпионат домашним матчем против рижского «Динамо». «Металлург» 27 февраля встретится в гостях с «Трактором».