Илья Ковальчук: Обсуждали с Овечкиным совместную игру, когда нам было по 13 лет - Советский спорт
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25 февраля 2020 20:58ХоккейГичунцев Артур

Илья Ковальчук: Обсуждали с Овечкиным совместную игру, когда нам было по 13 лет

Нападающий сменил клубную прописку в результате обмена из «Монреаля».

Новичок «Вашингтона» Илья Ковальчук прокомментировал свой переход в стан «Кэпиталз», отметив, что с самого детства хотел делить раздевалку с капитаном команды Александром Овечкиным. Отметим, что в 2008 году хоккеисты выиграли чемпионат мира в составе сборной России.

«Обсуждали с Овечкиным совместную игру, когда нам было по 13 лет. Что касается моего положения, то все зависит от моей игры. Если я сделаю все правильно, то стану частью первого звена. В этом вопросе сложно предугадать», – приводит слова Ковальчука журналист Саманта Пелл в своем Twitter.

Ковальчук стал пятым россиянином в «Вашингтоне», за который уже выступают Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. «Монреаль Канадиенс» в обмен на 36-летнего нападающего получил право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

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