«Йокерит» проиграл «Торпедо», российский клуб вышел в плей-офф КХЛ Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Йокерит» завершился в пользу российского клуба – 3:1.

В составе победителей отличились Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. У гостей это сделал Никлас Йенсен.

Таким образом, команда Дэвида Немировски набрала 64 очка и обеспечила себе участие в плей-офф, заняв 7-е место в таблице «Запада». В активе финской команды – 84 очка и третья позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Йокерит» – 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Шредер (Жафяров) – 08:14; 2:0 – Ратти (Бочаров, Белевич) – 08:25; 2:1 – Йенсен (Контиола) – 11:29; 3:1 – Ураков (Ильин) – 12:01