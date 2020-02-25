«Северсталь» выиграла у «Сочи», одержав четвертую победу кряду Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Встреча прошла на домашней арене череповецкого клуба.

Хоккеисты «Северстали» нанесли поражение игрокам «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:2.

В их составе по шайбе забросили Илья Хохлов, Джеффри Кинрейд и Александр Петунин. У гостей отличились Никита Точицкий и Денис Мосалев.

Отметим, что обе команды не смогли выйти в плей-офф. После этой встречи «Северсталь» занимает 10-е место на «Западе», набрав 58 очков. У «Сочи» – 9-я позиция и 59 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» – «Сочи» – 3:1 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хохлов (Морозов, Капустин, бол), 03:27 – 1:0; Кинрейд (Якимов), 04:48 – 2:0; Точицкий (Мосалев, Ю. Александров), 15:59 – 2:1; Петунин, 21:39 – 3:1; Мосалев (Эллис, Точицкий), 36:11 – 3:2