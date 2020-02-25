«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая 0:2 по ходу встречи В Казани состоялось «зеленое дерби».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев» завершился со счетом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0).

Уфимцы выигрывали 2:0 по ходу встречи благодаря дублю Сакари Маннинена. Финский нападающий отличился на 11-й и 26-й минутах.

После этого «Ак Барс» забросил три шайбы в большинстве. На 31-й минуте численный перевес реализовал Виктор Тихонов, на 34-й Андрей Педан отличился в формате пять на три, а на 37-й Артем Галимов вывел хозяев вперед.

«Ак Барс» является лидером Восточной конференции, набрав 93 очка в 61 встрече.

«Салават Юлаев» занимает шестое место, сыграв все 62 встречи регулярного чемпионата и набрав 68 очков.

27 февраля «Ак Барс» примет «Автомобилист».