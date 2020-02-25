Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2019/20

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ ХК «Сочи» проиграл в гостях «Северстали» со счетом 2:3, а «Торпедо» дома обыграло «Йокерит» с результатом 3:1.
Таким образом, «Торпедо» и «Витязь» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ, а «Сочи» потерял шансы занять восьмое место в Западной конференции.
От Запада в Кубке Гагарина выступят ЦСКА, СКА, «Йокерит», московское «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и «Витязь».
От Восточной конференции в плей-офф пробились «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и «Нефтехимик».
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