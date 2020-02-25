«Локомотив» одолел «Динамо», клуб из Минска проиграл шестой матч подряд Встреча прошла в Белоруссии.

Ярославский «Локомотив» обыграл минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:3.

В составе россиян отличились Якуб Накладал, Павел Кудрявцев, а также Григорий Денисенко и Александр Дарьин. У «Динамо» это сделали Александр Павлович, Райан Спунер и Стеффан Эллиотт.

Таким образом, клуб из Минска уступил в шестом матче кряду и лишился шансов на плей-офф КХЛ, заняв 12-е место на «Западе» (37 очков). «Локо» обеспечил себе участие в плей-офф, заняв 6-е место. В его активе 72 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Локомотив» – 3:5 (1:2, 0:0, 2:3)

Голы: Накладал (Аверин), 05:49 – 0:1; Павлович (Спунер, Принс), 17:04 – 1:1; Кудрявцев (Свитов), 19:45; Денисенко (Ткачев, Да Коста), Спунер (Граньяни), 45:34 – 2:3; Дарьин (Беляев, Иванов), 48:42 – 2:4; Эллиотт (Спунер), 52:26 – 3:4; – 3:5