СКА обыграл в Москве ЦСКА и возглавил Западную конференцию В активе питерского клуба 93 очка.

Хоккеисты московского ЦСКА уступили на домашней арене игрокам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ – 1:4.

В составе питерцев по шайбе забросили Евгений Кетов, Ярно Коскиранта, а также Артем Зуб и Андрей Кузьменко. У армейцев отличился Кирилл Капризов.

После этой встречи СКА занимает 1-е место на «Западе», набрав 93 очка. У красно-синих – 92 очка и вторая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Капризов (Слепышев, Кемпе), 21:03 – 1:0; Кетов (Плотников, Ожиганов), 21:29 – 1:1; Коскиранта (Бенгтссон, Белов), 39:00 – 1:3; Кузьменко, 59:22 – 1:4