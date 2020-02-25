Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Трактором» У команда Крикунова еще есть шансы обойти «Йокерит» в борьбе за третье место на Западе.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Трактор» завершился со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Победу бело-голубые одержали в овертайме.

На 10-й минуте челябинцы вышли вперед стараниями Ника Бэйлена, который реализовал численный перевес. К середине матча «Динамо» вышло вперед – шайбы забросили Данил Тарасов (25-я) и Теэму Пулккинен (33-я в большинстве). «Трактор» за 1 минуты и 18 секунд до конца основного времени отыгрался. Андрей Попов реализовал большинство.

Тем не менее, хозяева все равно набрали два очка. На четвертой минуте овертайма в большинстве победную шайбу забросил Владимир Брюквин.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 61 игре. У бело-голубых еще есть шанс догнать и обогнать «Йокерит», который завершил регулярный чемпионат с 84 очками. Для этого 27 февраля команде Владимира Крикунова нужно обыграть на выезде минское «Динамо».

«Трактор» находится на последнем 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 61 игре.

27 февраля челябинский клуб примет «Металлург» из Магнитогорска.