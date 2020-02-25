«Спартак» обыграл в гостях «Витязь», подмосковный клуб проиграл пятый матч кряду Несмотря на неудачу команда Михаила Кравца гарантировала себе выход в плей-офф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Спартак» завершился со счетом 2:4 (2:2, 0:0, 0:2).

По ходу первого периода хозяева дважды выходили вперед стараниями Святослава Гребенщикова, который забросил свои шайбы на 6-й и 14-й минутах. «Спартак» дважды восстановил равновесие благодаря точным броскам Антона Злобина (12-я) и Максима Гончарова (18-я).

Победу команде Олега Знарка принесли два гола Каспарса Даугавиньша в начале третьего периода. Латвийский форвард красно-белых отличился на 41-й и 42-й минутах с интервалом в 20 секунд.

«Спартак» завершил регулярный чемпионат на пятом месте Западной конференции, набрав 77 очков в 62 играх.

«Витязь» с пятью поражениями кряду занимает восьмую строчку (63 очка после 61 игры), однако подмосковному клубу гарантировано участие в плей-офф. «Сочи» с одной оставшейся встречей отстает от команды Михаила Кравца на целых 4 очка.

27 февраля «Витязь» примет ярославский «Локомотив».