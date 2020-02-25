«Спартак» обыграл в гостях «Витязь», подмосковный клуб проиграл пятый матч кряду - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 февраля 2020 22:01ХоккейШарафудинов Виктор

«Спартак» обыграл в гостях «Витязь», подмосковный клуб проиграл пятый матч кряду

Несмотря на неудачу команда Михаила Кравца гарантировала себе выход в плей-офф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Спартак» завершился со счетом 2:4 (2:2, 0:0, 0:2).

По ходу первого периода хозяева дважды выходили вперед стараниями Святослава Гребенщикова, который забросил свои шайбы на 6-й и 14-й минутах. «Спартак» дважды восстановил равновесие благодаря точным броскам Антона Злобина (12-я) и Максима Гончарова (18-я).

Победу команде Олега Знарка принесли два гола Каспарса Даугавиньша в начале третьего периода. Латвийский форвард красно-белых отличился на 41-й и 42-й минутах с интервалом в 20 секунд.

«Спартак» завершил регулярный чемпионат на пятом месте Западной конференции, набрав 77 очков в 62 играх.

«Витязь» с пятью поражениями кряду занимает восьмую строчку (63 очка после 61 игры), однако подмосковному клубу гарантировано участие в плей-офф. «Сочи» с одной оставшейся встречей отстает от команды Михаила Кравца на целых 4 очка.

27 февраля «Витязь» примет ярославский «Локомотив».

«Или пенальти, или сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 19:00 Футбол Борисов Антон
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Олег Матыцин: Минспорта обеспокоено ситуацией с обысками на чемпионате мира по биатлону Владимир Драчев - о ситуации с Логиновым: Сейчас обсуждаем с юристами дальнейшие меры Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется двумя эстафетами. Вроде бы наш коронный вид – но медалей никто не гарантирует. 22.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
23:13 Хоккей Алексей Кудашов: СКА зацепился за кураж и довел дело до победы
23:00 Футбол «Челси» – «Бавария». Онлайн
22:54 Хоккей Никитин – о поражении от СКА: Второй период стал переломным
22:37 Хоккей Кирилл Капризов: Не получилось забить, СКА хорошо сыграл в защите
22:16 Футбол «Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов
22:11 Футбол «Челси» – «Бавария». Стартовые составы
22:09 Хоккей «Авангард» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
22:01 Хоккей «Спартак» обыграл в гостях «Витязь», подмосковный клуб проиграл пятый матч кряду
22:00 Хоккей Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Трактором»
21:43 Хоккей СКА обыграл в Москве ЦСКА и возглавил Западную конференцию
21:34 Хоккей «Локомотив» одолел «Динамо», клуб из Минска проиграл шестой матч подряд
21:30 Хоккей Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2019/20
21:23 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая 0:2 по ходу встречи
21:23 Хоккей «Северсталь» выиграла у «Сочи», одержав четвертую победу кряду
21:12 Хоккей «Йокерит» проиграл «Торпедо», российский клуб вышел в плей-офф КХЛ
21:10 Футбол Серхио Рамос об отстранении «Манчестер Сити»: Надеюсь с «Реалом» никогда подобного не случится
20:58 Хоккей Илья Ковальчук: Обсуждали с Овечкиным совместную игру, когда нам было по 13 лет
20:50 Теннис Кудерметова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Дохе
20:36 Олимпиада МОК заявил, что подготовка к Олимпийским играм Токио идет по плану, несмотря на коронавирус
20:27 Легкая атлетика Ласицкене выиграла чемпионат России
Летняя Олимпиада в Токио оказалась под угрозой из-за коронавируса
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Халатность и мифический генплан: как семья борца Крикухи купила «чужую» землю
Inkazan попал в топ-4 рейтинга СМИ Татарстана по итогам 2019 года
Вирус рвётся к Приморью. Теперь из Кореи
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика