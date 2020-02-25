«Авангард» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ Встреча прошла в Балашихе.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Автомобилист» завершился поражением омской команды – 2:4.

В составе победителей отличились Алексей Василевский (дубль), а также Дэн Секстон и Питер Холланд. У хозяев это сделали Тэйлор Бек и Сергей Шумаков.

Отметим, что обе команды обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 4-е место в таблице «Запада», набрав 76 очков. У «Авангарда» – 3-я позиция и 83 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Автомобилист» – 2:4 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Бек (Франсон, Бобков), 00:58 – 1:0; Василевский (Доус), 01:55 – 1:1; Секстон, 27:56 – 1:2; Шумаков (Франсон, Семенов), 28:36 – 2:2; Холланд (Доус, Секстон, бол), 35:55 – 2:3; Василевский (ПВ), 59:51 – 2:4