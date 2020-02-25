Кирилл Капризов: Не получилось забить, СКА хорошо сыграл в защите Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов дал комментарий после поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

«СКА сегодня ничем не удивил. Это хорошая команда, все об этом знают. Сейчас идет регулярный чемпионат, поэтому и игра была как в регулярном чемпионате, а не как в плей-офф. Он начнется попозже.

Не смогли или не захотели в третьем? Что значит не захотели? Не получилось забить, они хорошо в защите сыграли. Всегда есть, куда стремиться. У нас в основном не получился второй период – пропустили после забитого гола, в конце периода пропустили две совсем ненужные шайбы», – цитирует Капризова «Чемпионат».

После этой встречи СКА занимает 1-е место на «Западе», набрав 93 очка. У красно-синих – 92 очка и вторая позиция.