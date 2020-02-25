Никитин – о поражении от СКА: Второй период стал переломным Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер СКА Игорь Никитин высказался после поражения от СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Второй период стал переломным. Мы его не очень удачно провели. Потратили много сил, допустили ошибки. Будем готовиться к следующему матчу», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой встречи СКА занимает 1-е место на «Западе», набрав 93 очка. У красно-синих – 92 очка и вторая позиция.