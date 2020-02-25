Никитин – о поражении от СКА: Второй период стал переломным - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 февраля 2020 22:54ХоккейГичунцев Артур

Никитин – о поражении от СКА: Второй период стал переломным

Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер СКА Игорь Никитин высказался после поражения от СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Второй период стал переломным. Мы его не очень удачно провели. Потратили много сил, допустили ошибки. Будем готовиться к следующему матчу», – цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой встречи СКА занимает 1-е место на «Западе», набрав 93 очка. У красно-синих – 92 очка и вторая позиция.

Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Олимпийскую чемпионку Сотникову выписали из больницы Нина Мозер: Не знаю, нужен ли возрастной ценз, на наших фигуристок стало интересно смотреть Нина Мозер: Последние три года в минспорта был провал
Россия может спасти Евро-2020 от обвала Эпидемия смертельно опасной ОРВИ давно вырвалась за пределы Китая и стремительно захватывает планету. Коронавирус поставил под угрозу проведение чемпионата Европы, четыре матча которого летом должен принять Санкт-Петербург. 25.02.2020 18:44 Футбол Мощенко Захар
Армия Питера отправила Кубок континента в Казань? СКА одержал уверенную волевую победу над ЦСКА (4:1), захватил лидерство в Западной конференции, но завершил регулярный чемпионат. А победа «Ак Барса» в Казани вывела команду Дмитрия Квартальнова на первое место в общей таблице чемпионата. 25.02.2020 22:48 Хоккей Домрачев Владислав
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси Панарин обходит Макдэвида, Дадонов проигрывает, но отмечает юбилей, а Шестеркин отправляет Лундквиста в утиль. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор исторического игрового дня в НХЛ. 23.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
«Уфа» – самая эффективная, «Спартак» – хуже всех Как российские клубы тратят деньги и зарабатывают в этом сезоне на трансферах. 24.02.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Новости
23:13 Хоккей Алексей Кудашов: СКА зацепился за кураж и довел дело до победы
23:00 Футбол «Челси» – «Бавария». Онлайн
22:54 Хоккей Никитин – о поражении от СКА: Второй период стал переломным
22:37 Хоккей Кирилл Капризов: Не получилось забить, СКА хорошо сыграл в защите
22:16 Футбол «Наполи» и «Барселона» назвали составы на матч Лиги чемпионов
22:11 Футбол «Челси» – «Бавария». Стартовые составы
22:09 Хоккей «Авангард» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
22:01 Хоккей «Спартак» обыграл в гостях «Витязь», подмосковный клуб проиграл пятый матч кряду
22:00 Хоккей Московское «Динамо» в овертайме одержало победу над «Трактором»
21:43 Хоккей СКА обыграл в Москве ЦСКА и возглавил Западную конференцию
21:34 Хоккей «Локомотив» одолел «Динамо», клуб из Минска проиграл шестой матч подряд
21:30 Хоккей Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2019/20
21:23 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», уступая 0:2 по ходу встречи
21:23 Хоккей «Северсталь» выиграла у «Сочи», одержав четвертую победу кряду
21:12 Хоккей «Йокерит» проиграл «Торпедо», российский клуб вышел в плей-офф КХЛ
21:10 Футбол Серхио Рамос об отстранении «Манчестер Сити»: Надеюсь с «Реалом» никогда подобного не случится
20:58 Хоккей Илья Ковальчук: Обсуждали с Овечкиным совместную игру, когда нам было по 13 лет
20:50 Теннис Кудерметова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Дохе
20:36 Олимпиада МОК заявил, что подготовка к Олимпийским играм Токио идет по плану, несмотря на коронавирус
20:27 Легкая атлетика Ласицкене выиграла чемпионат России
Летняя Олимпиада в Токио оказалась под угрозой из-за коронавируса
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Халатность и мифический генплан: как семья борца Крикухи купила «чужую» землю
Inkazan попал в топ-4 рейтинга СМИ Татарстана по итогам 2019 года
Вирус рвётся к Приморью. Теперь из Кореи
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика