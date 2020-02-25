Алексей Кудашов: СКА зацепился за кураж и довел дело до победы Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов высказался после победы над московским ЦСКА (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложная игра. Начали двигаться только со второго периода. Там зацепились за кураж и довели дело до победы.

В плей-офф все будет иначе, чем в регулярке. Мы хорошо провели конец регулярки, но не нужно на этом зацикливаться. Не могу сказать, кого бы хотел увидеть в первом раунде плей-офф», – цитирует Кудашова Sport24.ru.

После этой встречи СКА занимает 1-е место на «Западе», набрав 93 очка. У красно-синих – 92 очка и вторая позиция.