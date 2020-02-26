Арену «Вашингтона» украсили в честь достижения Александра Овечкина (фото) Воспитанник московского «Динамо» выступает в Северной Америке с 2005 года.

В сети появились фотографии, сделанные на домашней арене «Вашингтона» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который стартует в 03.00 мск.

Судя по снимкам, «Кэпиталз» решили украсить стадион в честь достижения Александра Овечкина. Напомним, российский форвард забросил 700-ю шайбу в матче с «Питтсбургом» и стал восьмым игроком в истории, кому удалось это сделать.