Арену «Вашингтона» украсили в честь достижения Александра Овечкина (фото)

В сети появились фотографии, сделанные на домашней арене «Вашингтона» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который стартует в 03.00 мск.
Судя по снимкам, «Кэпиталз» решили украсить стадион в честь достижения Александра Овечкина. Напомним, российский форвард забросил 700-ю шайбу в матче с «Питтсбургом» и стал восьмым игроком в истории, кому удалось это сделать.
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