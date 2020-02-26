Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Торонто» - Советский спорт
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26 февраля 2020 06:23ХоккейНечаев Юрий

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Торонто»

«Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.

«Тампа» потерпела домашнее поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 (1:2, 1:2, 1:0).

В первом периоде счет в игре открыл российский нападающий хозяев Никита Кучеров. В активе форварда 76 (30+46) очков в текущем сезоне. Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «+2». Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский. Из 23 бросков голкипер отразил 19.

В таблице Восточной конференции «Лайтнинг» занимают второе место, набрав 85 очков. «Мэйпл Лифс» - девятые (74).

28 февраля «Тампа» на своем льду примет «Чикаго», а «Торонто» сыграет в гостях с «Флоридой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Голы: Кучеров, 10. Марун, 32. Гурд, 48 — Маззин, 13. Таварес, 17, 33. Нюландер, 35.

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