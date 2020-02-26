«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Айлендерс», Панарин набрал два очка

«Айлендерс» на своем льду в овертайме проиграли «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1).
В составе победителей Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В текущем сезоне нападающий набрал 85 (32+53) очков. Панарин обновил личный рекорд по количеству заброшенных шайб в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 42 броска из 45. Попавшие ранее в ДТП Павел Бучневич и Игорь Шестеркин участия в матче не принимали.
Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам из 28.
«Рейнджеры» набрали 72 очка и занимают 10-е место в таблице Восточной конференции. «Островитяне» - шестые (77).
Следующие матчи обе команды проведут 28 февраля на выезде. «Рейнджерс» сыграют с «Монреалем», а «Айлендерс» - с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
Голы: Пажо, 38. Эберле, 55. Нельсон, 60 — Панарин, 18. МакКегг, 28. Смит, 50. Зибанежад (Панарин), 61.
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