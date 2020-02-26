«Вашингтон» переиграл «Виннипег» в дебютном матче Ковальчука, Овечкин набрал два очка (видео) «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

«Вашингтон» в серии буллитов взял верх над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

В составе победителей два очка набрал Александр Овечкин. Нападающий забросил шайбу и реализовал победный буллит. Теперь на его счету 60 (43+17) очков в текущем сезоне.

Защитник Дмитрий Орлов заработал два очка за результативные передачи, нападающий Евгений Кузнецов один раз ассистировал партнерам.

Свой первый матч за столичный клуб сыграл Илья Ковальчук. Нападающий провел на льду 14:39, не забил послематчевый буллит и закончил встречу с показателем полезности «-2».

«Вашингтон» набрал 84 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - девятый на Западе (70).

28 февраля команды вновь сыграют между собой. Встреча пройдет на площадке «Джетс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Овечкин (Кузнецов, Орлов), 2. Врана (Орлов), 11. Хетеуэй, 34 — Элерс, 39. Коннор, 49. Шайфле, 57.

Победный буллит: Овечкин