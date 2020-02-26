«Нью-Джерси» обыграл «Детройт», Гусев набрал два очка (видео)

«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
В составе победителей Никита Гусев забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего в активе нападающего 39 (11+28) очков в текущем сезоне.
В турнирной таблице Восточной конференции «Девилз» занимают 14-е место, набрав 60 очков. «Ред Уингз» - последние, 16-е (34).
28 февраля «Нью-Джерси» сыграет в гостях против «Сан-Хосе», а «Детройт» примет «Миннесоту».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Филппула, 50 — Андерсон, 2. Братт (Гусев), 27. Палмьери, 29. Гусев, 54.
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