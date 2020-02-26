Ковальчук - о дебюте за «Вашингтон»: Надо пересмотреть этот матч и в следующий раз сыграть лучше Форвард провел первую встречу в составе столичного клуба.

Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой дебютный матч в составе «Вашингтона».

«Хорошие ощущения от дебютного матча. Думаю, наше звено отыграло неплохо. Однако я в третьем периоде принял плохое решение, что в итоге привело ко второму голу в наши ворота. Я заработал показатель полезности «-2», мне надо пересмотреть этот матч и сыграть лучше в следующий раз», - приводит слова Ковальчука журналист Том Гулитти.

Напомним, «Вашингтон» в серии буллитов взял верх над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

Ковальчук провел на льду 14:39, не забил послематчевый буллит и закончил встречу с показателем полезности «-2».

«Вашингтон» набрал 84 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - девятый на Западе (70).

28 февраля команды вновь сыграют между собой. Встреча пройдет на площадке «Джетс».