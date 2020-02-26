Болгария отказалась проводить юниорский чемпионат мира из-за коронавируса - Советский спорт
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26 февраля 2020 10:24ХоккейНечаев Юрий

Болгария отказалась проводить юниорский чемпионат мира из-за коронавируса

Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Федерация хоккея Болгарии приняла решение не проводить на территории страны юниорский чемпионата мира среди игроков до 18 лет в группе В второго дивизиона.

Об этом сообщает болгарская газета «Монитор». Турнир должен был пройти в Софии 23–29 марта.

Первоначально турнир, в котором должны были сыграть сборные Болгарии, Австралии, Хорватии, Голландии и Испании, должен был пройти в Китае в феврале-марте, но из-за вспышки коронавируса был перенесен в столицу Болгарии.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.

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