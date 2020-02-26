Четверо российских арбитров будут работать на матчах чемпионата мира 2020 года Турнир пройдет в Швейцарии.

Четверо российских судей будут обслуживать матчи чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея, в список главных арбитров вошли Евгений Ромасько и Роман Гофман, а Никита Шалагин и Дмитрий Шишло будут работать в качестве помощников.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2020 года пройде в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.