Четверо российских арбитров будут работать на матчах чемпионата мира 2020 года

Четверо российских судей будут обслуживать матчи чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея, в список главных арбитров вошли Евгений Ромасько и Роман Гофман, а Никита Шалагин и Дмитрий Шишло будут работать в качестве помощников.
Напомним, чемпионат мира по хоккею 2020 года пройде в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.
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