«Вашингтон» подарил Овечкину часы с цифрой 700 в честь юбилейной шайбы россиянина в НХЛ (фото)

«Вашингтон» перед очередным матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» провел торжественную церемонию в честь 700-й шайбы Александра Овечкина в лиге.

Столичный клуб вручил своему капитану часы, приуроченные к этому событию. Подарок раскрашен в цвета российского флага, а на циферблате нанесена цифра 700.

A closer look at that #700vi Watch for @ovi8 👀 pic.twitter.com/JGSgJJH4Rd