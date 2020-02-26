«Вашингтон» подарил Овечкину часы с цифрой 700 в честь юбилейной шайбы россиянина в НХЛ (фото) - Советский спорт
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26 февраля 2020 12:59ХоккейНечаев Юрий

«Вашингтон» подарил Овечкину часы с цифрой 700 в честь юбилейной шайбы россиянина в НХЛ (фото)

Нападающий забросил историческую шайбу в ворота «Нью-Джерси»

«Вашингтон» перед очередным матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» провел торжественную церемонию в честь 700-й шайбы Александра Овечкина в лиге.

Столичный клуб вручил своему капитану часы, приуроченные к этому событию. Подарок раскрашен в цвета российского флага, а на циферблате нанесена цифра 700.

Напомним, сегодня «Вашингтон» в серии буллитов взял верх над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

В составе победителей два очка набрал Овечкин. Нападающий забросил шайбу и реализовал победный буллит. Теперь на его счету 60 (43+17) очков в текущем сезоне.

Защитник Дмитрий Орлов заработал два очка за результативные передачи, нападающий Евгений Кузнецов один раз ассистировал партнерам.

«Вашингтон» набрал 84 очка и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - девятый на Западе (70).

28 февраля команды вновь сыграют между собой. Встреча пройдет на площадке «Джетс».

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