Заместитель комиссионера НХЛ: Работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию - Советский спорт
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26 февраля 2020 13:12ХоккейНечаев Юрий

Заместитель комиссионера НХЛ: Работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию

В составе «Кэпиталз» выступают сразу пятеро россиян.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига работает над тем, чтобы «Вашингтон» провел несколько матчей на территории России.

«Мы работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию. По ряду причин пока это не удалось. Мы продолжим развивать эту тему и обдумывать лучшую стратегию, чтобы осуществить это. Знаю, что «Вашингтон» готов и заинтересован в том, чтобы сыграть в России. И мы разделяем этот настрой», - сказал Дэйли в интервью NBC.

В настоящий момент «Вашингтон» является самым «российским» клубом нхл. В составе «Кэпиталз» выступают вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин.

Напомним, сегодня «Вашингтон» в серии буллитов взял верх над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).

«Кэпиталз» набрали 84 очка и занимают третье место в таблице Восточной конференции.

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