Заместитель комиссионера НХЛ: Работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига работает над тем, чтобы «Вашингтон» провел несколько матчей на территории России.
«Мы работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию. По ряду причин пока это не удалось. Мы продолжим развивать эту тему и обдумывать лучшую стратегию, чтобы осуществить это. Знаю, что «Вашингтон» готов и заинтересован в том, чтобы сыграть в России. И мы разделяем этот настрой», - сказал Дэйли в интервью NBC.
В настоящий момент «Вашингтон» является самым «российским» клубом нхл. В составе «Кэпиталз» выступают вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающие Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин.
Напомним, сегодня «Вашингтон» в серии буллитов взял верх над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 1:0).
«Кэпиталз» набрали 84 очка и занимают третье место в таблице Восточной конференции.
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