«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», уступая 0:2 по ходу матча В плей-офф клуб из Нижнекамска сыграет с «Ак Барсом».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Нефтехимик» завершился со счетом 2:3 (2:0, 0:1, 0:2).

После первого периода хозяева вели 2:0. Никита Коростелев открыл счет на 3-й минуте, а на 19-й Мартин Бакош реализовал большинство. Далее шайбы забрасывали только гости – Йонас Эклунд (27-я минута), Павел Порядин (42-я) и Марат Хайруллин (57-я).

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат серией из трех побед. Команда из Нижнекамска набрала 64 очка в 62 матчах, заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Ак Барсом».

«Адмирал» в девяти своих последних матчах сезона набрал лишь 2 очка, одержав победу над рижским «Динамо» (3:1 дома 22 февраля) и потерпев 8 поражений.

В данный момент клуб из Владивостока занимает 11-е место на Востоке с 56 очками, но опуститься на последнее 12-е, если завтра 27 февраля «Трактор» на своей площадке обыграет магнитогорский «Металлург».