«Сибирь» обыграла рижское «Динамо», проигрывая 0:2 по ходу матча. В первом раунде плей-офф новосибирская команда сразится с «Автомобилистом».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» – «Динамо» (Рига) завершился со счетом 4:2.

По ходу встречи рижане вели 2:0. На 12-й минуте шайбу забросил Картер Эштон, а на 21-й – Бен Маршалл.

В составе «Сибири» отличились Микаэль Руохомаа (31-я минута в большинстве), Игорь Макаров (50-я), Александр Шаров (51-я) и Юрки Йокипакка (56-я в большинстве). Помимо гола в активе Йокипакки еще и две результативные передачи.

«Сибирь» заняла пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 62 играх. В первом раунде плей-офф команда Николая Заварухина сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Рижское «Динамо» завершило сезон на 11-й строчке Западной конференции, набрав 41 очко.