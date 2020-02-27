«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в 900-м матче Малкина за клуб (видео) «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Лос-Анджелес» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

У проигравших результативной передачей отметился Евгений Малкин. Для 33-летнего россиянина эта встреча стала 900-й в составе «Питтсбурга». Он стал третьим игроком в истории клуба после Сидни Кросби (977) и Марио Лемье (915), кто достиг этой отметки. Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

«Кингз» замыкают турнирную таблицу Западной конференции. В активе команды 52 очка. «Пингвинз» - четвертые на Востоке (80).

29 февраля «Питтсбург» сыграет в гостях против «Анахайма», а 1 марта «Лос-Анджелес» примет «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лизотт, 3 (бол.). Льюис, 40 — Раст (Малкин), 47.