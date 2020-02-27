Бучневич поблагодарил болельщиков «Рейнджерс» за поддержку после ДТП Нападающий попал в аварию вместе с соотечественником Игорем Шестеркиным.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Привет, фанаты «Рейнджерс». Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы оказали нам с Шести. Мы чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лед. И еще одна вещь - используйте ремень безопасности. Он реально помогает», - написал Бучневич в Instagram.

Напомним, 23 февраля автомобиль, в котором находились Бучневич и Шестеркин, попал в ДТП. Голкипер получил перелом ребра и выбыл из строя на две недели. Нападающий избежал серьезных повреждений и уже вернулся к тренировкам с командой.

«Рейнджерс» занимают десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. Клуб из Нью-Йорка одержал четыре победы в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ. 28 февраля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Монреаля».