Бучневич поблагодарил болельщиков «Рейнджерс» за поддержку после ДТП

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Привет, фанаты «Рейнджерс». Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую вы оказали нам с Шести. Мы чувствуем себя лучше и скоро выйдем на лед. И еще одна вещь - используйте ремень безопасности. Он реально помогает», - написал Бучневич в Instagram.
Напомним, 23 февраля автомобиль, в котором находились Бучневич и Шестеркин, попал в ДТП. Голкипер получил перелом ребра и выбыл из строя на две недели. Нападающий избежал серьезных повреждений и уже вернулся к тренировкам с командой.
«Рейнджерс» занимают десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. Клуб из Нью-Йорка одержал четыре победы в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ. 28 февраля «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Монреаля».
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