«Сочи» продлил контракт с защитником Погоришным (фото) Хоккеист провел за клуб 65 матчей.

«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Олегом Погоришным.

Новое соглашение рассчитано до апреля 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний хоккеист выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне защитник набрал 9 (2+7) очков в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сочи» занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. 27 февраля сочинцы сыграют в гостях против ЦСКА.