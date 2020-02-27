«Сочи» продлил контракт с защитником Погоришным (фото)

«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Олегом Погоришным.
Новое соглашение рассчитано до апреля 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.
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⚡Олег Погоришный остается в «Сочи»! Новое двустороннее соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года. ⠀ 25-летний игрок обороны присоединился к южанам перед сезоном 2018/19 и провел за сочинцев 65 игр, в которых забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач при среднем игровом времени 16 минут 9 секнуд. ⠀ Отметим, что в текущем чемпионате Олег повторил свой наилучший показатель по количеству очков за одну «регулярку», набрав 9 (2+7) баллов, и установил новый рекорд клуба по количеству силовых приемов за один сезон. На данный момент в активе Погоришного 131 хит. Кроме того, он входит в топ-5 игроков команды по количеству заблокированных бросков, приняв шайбу на себя 43 раза. ⠀ Поздравляем Олега с продлением контракта и желаем новых успехов в составе «Сочи»!👏 ⠀ #хксочи #сочи #hcsochi #sochi
Публикация от Хоккейный Клуб «Сочи» (@hcsochi)
25-летний хоккеист выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне защитник набрал 9 (2+7) очков в регулярном чемпионате КХЛ.
«Сочи» занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков. 27 февраля сочинцы сыграют в гостях против ЦСКА.