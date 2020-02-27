Тэйлор Бек: Надеемся в этом сезоне вернуться в Омск с реальным трофеем - Советский спорт
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27 февраля 2020 14:14ХоккейКорегин Владислав

Тэйлор Бек: Надеемся в этом сезоне вернуться в Омск с реальным трофеем

Нападающий «Авангарда» Тэйлор Бек поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».

– Не знаю, входят ли они еще в число топовых клубов, но, в своей истории они показали, что здорово играют – там много мастеровитых игроков. Мы знаем, что на пути к финалу, как мы пришли в прошлом году, нам не придется встречаться с легкими противниками. Не бывает легких матчей. Будем стараться побеждать для болельщиков, поддержку которых мы чувствуем. Мы рады, что за нас болеют, особенно в Омске – наши «домашние» поклонники. Надеемся, в этом сезоне вернемся в Омск с реальным хорошим трофеем, – цитирует Бека Sport24.ru.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего канадца 56 игр, в которых он набрал 36 (14+22) очков.

«Авангард» завершил регулярный сезон КХЛ на третьей строчке, имея в своем активе 83 очка. Уфимский клуб финишировал шестым (68).

Напомним, что плей-офф стартует 1 марта.

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